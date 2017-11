Entwickelt für Blinde und Sehbehinderte – hilfreich für alle

Der Beipackzettel in Medikamentenpackungen ist schon für Menschen mit guter Sehkraft schwierig zu lesen. Die PatientenInfo-Service Website ermöglicht daher Patienten – ganz gleich ob blind oder sehend – einen barrierefreien Zugriff auf die Packungsbeilagen von Medikamenten.



Der PatientenInfo-Service realisiert als Dienstleistung die im Arzneimittelgesetz geregelte Verpflichtung, Gebrauchsinformationen auch blinden und sehbehinderten Personen in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. (§11 AMG Abs. 3c)



Dieser Dienst befindet sich derzeit noch im Aufbau. Die Verfügbarkeit einer Gebrauchsinformation ist abhängig von der Teilnahme des jeweiligen Arzneimittelherstellers.

Bitte beachten Sie, dass sich die hier veröffentlichten aktuellen Packungsbeilagen in Übergangszeiten von noch im Handel befindlichen Packungsbeilagen unterscheiden können.



Die Gebrauchsinformationen sind in vier Formaten verfügbar.